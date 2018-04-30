جدة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسنظمت مكتبة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، اليوم الندوة الوطنية الثانية تحت عنوان "المكتبة شريك في البحث والتعلم" بمشاركة 22 من الأكاديميين وقادة المكتبات من مختلف الجامعات ،والمؤسسات البحثية السعودية لمناقشة سبل التعاون بين المكتبات وأمناء المكتبات في المملكة وذلك بمقر الجامعة في ثول .وأوضح نائب رئيس كاوست للشؤون الأكاديمية ‏البروفيسور جيمس كالفن ، أن النجاح الحقيقي لهذه المبادرة سيتحقق عند وصول مكتبة الجامعة للنسخة العاشرة من هذه الندوة بعد خمس سنوات بالتعاون المطلق بين جميع مكتبات الجامعات السعودية.واوضح مديرالأنظمة والخدمات الرقمية بمكتبة جامعة الملك عبدالله محمد باعيسى ،أن مشاركته في الندوة تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على البحث من خلال مساعدة الباحثين في تحسين تأثيرهم البحثي، بالأضافه الى تطوير الاتصالات العلمية لتسهيل الوصول إلى منشورات البحث العلمي"‏ // انتهى //22:35ت م