الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسرعت حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود اليوم حفل ختام الأنشطة الذي أقامته جامعة رياض العلم، وكرمت الطالبات المتميزات والفاعلات في الأنشطة اللاصفية والطالبات المتفوقات الحاصلات على مراتب الشرف وطالبات الدراسات العليا.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت إحدى الطالبات كلمة الخريجات، تلا ذلك تكريم الطالبات الحاصلات على مراتب الشرف الأولى والثانية، ثم كلمة مسجلة لرئيس مجلس أمناء جامعة رياض العلم البروفسور عبدالله بن ركيب الشمري عبر شاشات العرض.عقب ذلك شاهد الحاضرات أوبريت الوطن، ثم عرضًا توثيقيًا عن أنشطة الطالبات في الجامعة، بعدها تم تكريم الطالبات الحاصلات على جوائز المشاركات في الأنشطة اللاصفية.واطلعت سمو الأمير نورة بنت محمد بن سعود على أعمال وأنشطة طالبات الجامعة، مبدية إعجابها بما شاهدت، وسطرت كلمة في سجل الزيارات عبرت فيها عن سعادتها بما حققته طالبات الجامعة، داعيةً الله أن ينفع بهن وبعلمهن الوطن، كما شكرت القائمين على الجامعة.وعبرت منسوبات الجامعة والحاضرات عن شكرهن لسمو الأميرة نورة بنت محمد على حضورها لمشاركة الطالبات فرحتهن، كما عبر رئيس مجلس أمناء الجامعة وجميع منسوبيها عن شكرهم وتقديرهم لسموها على تشريف الحفل.// انتهى //23:08ت م