الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسرفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أسمى الامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وسمو ولي العهد الأمين، - حفظهما الله - بمناسبة حفل تدشين الطائرة الخاصة بالمنتخب السعودي التي ستقله إلى نهائيات كأس العالم في روسيا، مؤكدًا على الدعم السخي وغير المسبوق الذي يحظى به الأخضر .وجدد رئيس الاتحاد السعودي شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على ما يوليه للرياضة السعودية عمومًا، والاتحاد السعودي لكرة القدم خصوصًا من دعم واهتمام كبيرين.وأثنى عزت على الشراكة الإستراتيجية التي بنيت على أسس متينة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، مؤكدًا بأنها أثبتت نجاحها في كثير من المحطات والمسارات التي مر بها المنتخب خلال مشواره السابق، وحتى اللحظة الحاسمة التي يترقب فيها الجميع وصول الأخضر إلى موسكو، وهو ما يؤكد على قيمة هذه المؤسسة الوطنية العملاقة وأسطولها الحديث والمميز، ممتدحاً الخدمات التي قدمتها الخطوط السعودية لخدمة "الأخضر"، واصفًا إياها بالمتنوعة والمميزة في كل تفاصيلها، سواء من حيث الدعم المعنوي الذي وجده المنتخب عبر الإصدارات الإعلامية المحفزة، أو من خلال الخدمات الأخرى المتنوعة لجماهير المنتخب، وكذلك ما وجدته بعثة المنتخب في رحلاتها لمعسكراتها الخارجية بتوفير أعلى مستوى من الراحة والرفاهية.وتمنى رئيس الاتحاد السعودي عودة مظفرة للمنتخب من روسيا بتحقيق الأهداف المرسومة من المشاركة لرد جزء من بسيط من دعم القيادة الرشيدة، ولمواكبة الاهتمام البالغ والمتابعة الحثيثة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وأن يسهم نجوم المنتخب في رسم الفرحة على محيا جماهير الوطن.// انتهى // ‏23:32ت م