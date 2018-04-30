الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واستأهل المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب تحت 17 سنة التي ستقام بالأرجنتين خلال شهر أكتوبر المقبل .وجاء تأهل الأخضر بعد أن حصد 7 ميداليات وتحقيقه المركز الثالث بين الدول الأربع المتأهلة وجمعه 134 نقطة في ختام بطولة آسيا للناشئين والشباب التي أقيمت بمدينة أورجنتش الأوزبكية وسط مشاركة 22 دولة آسيوية .// انتهى //23:34ت م