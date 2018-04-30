الرياض 14 شعبان 1439هـ الموافق 30 أبريل 2018م واسافتتح معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد، مساء اليوم "فوكس سينما" في مجمع الرياض بارك.وقال معالي الدكتور العواد بهذه المناسبة: "اليوم نسعد بتفعيل الرخصة الثانية لدور عرض السينما في المملكة من خلال دار "فوكس سينما"، وهذا يدل على أن السوق السعودي واعد وجذاب للجميع ومطلب شركات السينما العالمية.وأشار معاليه إلى أن هذا التنافس سيساعد على توفر خيارات وبدائل ترفيهية أكثر أمام المواطنين، وسيسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العديد من الوظائف".من جهته، قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم القابضة: "تتقدم ماجد الفطيم و"فوكس سينما" بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والإعلام على ثقتهم ودعمهم لافتتاح أول دار عرض "لفوكس سينما" في مول الرياض بارك، ونحن نتطلع أن نكون أهلًا لتلك الثقة والالتزام بتقديم أسعار تنافسية وتجارب استثنائية متنوعة، وتحقيق التوسع خلال السنوات الخمس المقبلة بإطلاق 60 شاشة في المملكة واستثمار 2 مليار ريال سعودي، تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030."وتخلل حفل الافتتاح عروضًا حية استمتع بها الحاضرون، بالإضافة إلى عرض خاص لفيلم Avengers: Infinity War في صالة عرض آيماكس وفيلم Ferdinand في سينما KIDS المخصصة لترفيه الصغار التي تقع ضمن أكبر مركز ترفيه عائلي تابع لماجيك بلانيت في المنطقة.// انتهى //23:42ت م