وأكد الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس في كلمته أمام الاحتفال بإطلاق فعاليات مبادرة (العودة للجذور)، أهمية التعاون بين مصر وقبرص واليونان في هذه الأزمنة الصعبة.وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتورة نبيلة مكرم في كلمتها، أن مصر من القدم دولة هجرة، وفتحت ذراعيها للجميع حتى وهي تواجه التحديات الصعبة، لافتة الانتباه إلى أن الدبلوماسية الشعبية والقوة الناعمة لها تأثير إيجابي على مصر وقبرص واليونان".وقد شهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلي بعنوان "العودة"، تناول الحديث عن الجاليات اليونانية والقبرصية في مصر، وامتزاج الثقافة اليونانية والقبرصية بالثقافة المصرية.وتهدف مبادرة (العودة للجذور) إلى توثيق العلاقات بين مصر واليونان وقبرص، وإحياء السياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر سابقًا، وذلك كرسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرًا أو إرثًا إنسانيًا.كما تهدف المبادرة إلى تنظيم زيارات لليونانيين والقبارصة الى المناطق التي عاشوا فيها، وربط الأجيال الجديدة من اليونان وقبرص، الذين عاش أجدادهم في مصر، بالحضارة المصرية.م ك // انتهى //23:54ت م