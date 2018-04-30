المدينة المنورة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسناقش مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع مع مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني أوجه التعاون بين هيئة المدينة والشرطة ، ضمن أعمال خطة عمل الهيئة خلال موسم شهر رمضان المبارك.وأشاد الدكتور الطوع بالإشراف والمتابعة الذي يحظى به فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، والدعم والاهتمام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //23:55ت م