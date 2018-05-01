الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم- المظلة النظامية لجامعة الأمير سلطان بمقر الجامعة اليوم ، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب البكالوريوس والعاشرة من طلاب الماجستير.وعبر سمو أمير منطقة الرياض في تصريح له عقب الحفل عن سعادته بهذه الاحتفال الرائع الذي نزف فيه مجموعة من خريجي الجامعة التي برزت وظهرت بشكل سريع متقن ومنتظم في مسيرتها التي تؤتي أكلها كل حين، مهنئاً الجامعة والعاملين فيها.وقال سموه :"نفخر بأن جامعة الأمير سلطان وصلت إلى هذا المستوى، وهي تقفز كل عام قفزات مشهودة ليس فقط في مجال تخريج طلبة مؤهلين، وإنما في مجال الأبحاث والدراسات والمشاركات العلمية الكبيرة التي تساهم بها، مثمناً ما قام به سيدي خادم الحرمين الشريفين، وكل مواطن في هذه المنطقة يقدر له ـ حفظه الله ـ وفاءه وحفظه لهذه الأمانة التي أوصلها إلى هذا المستوى، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ هذه العطاءات الخيرة في مجال العلم والتعليم، كما أشكر أخي وزميلي سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف على هذا العمل الجيد المثمر البناء، وهو بلا شك نابع من دقة وحرص وتفان من موقعه كرئيس لمجلس أمناء الجامعة، ونرجو من سموه أن يواصل العطاء وأن يعطي أكثر لأننا ننتظر من الجميع الشيء الكثير لخدمة هذا الوطن الغالي.وحول رأي سموه في مبادرة مجتمع الرياض بقيادة خادم الحرمين الشريفين عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض إلى تأسيس الجامعة، قال سموه: هذا هو المجتمع المثالي الذي يبادر فيه الجميع إلى العمل والجد والاجتهاد بشكل تلتحم فيه القيادة والوطن والمواطن، ونحن في هذه البلاد ـ ولله الحمد ـ نغبط على هذه العطاءات وهذه المسيرة الرائعة، ونرجو أن نوفق مع الجميع إلى أن نواصل هذه المسيرة في كل مجال وفي كل موقع، مؤكداً سموه أن هذه المؤسسة تسير بشكل صحيح ويخطط لها بشكل سليم ويقف وراءها رجال على مستوى عال جدًا من الإدراك والتقدير السليم .وكان الحفل قد بدئ بالقرآن الكريم، ثم كلمة لمدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني ، رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض، معربا عن سرور منسوبي الجامعة بتفضل سمو أمير منطقة الرياض بتشريف حفل الجامعة ورعايته لهذه المناسبة السعيدة بصرحٍ شَرُفَ بحمل اسم فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله.وأضاف اليماني : أن الجامعة في هذا اليوم، وبرعاية كريمة من سمو أمير منطقة الرياض تزف الدفعة الخامسة عشرة من طلاب المرحلة الجامعية والدفعة العاشرة من طلاب الدراسات العليا لخدمة الوطن بعد أن تلقوا تأهيلا علميا ومهاريا عالي المستوى، مؤكدا أن رعاية سموه لهذه المناسبة يأتي استمرارا للدعم الذي تلقاه الجامعة من ولاة الأمر- حفظهم الله- ما مكنها من تحقيق إنجازات متميزة ورائدة ضمن مؤسسات التعليم العالي الأهلي في المملكة.بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الجامعة يحكي مسيرتها ومراحل تطورها، ثم كلمة الخريجين.وفي نهاية الحفل تسلم سمو أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم هدية تذكارية من سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، رئيس مجلس أمناء الجامعة .// انتهى //00:32ت م