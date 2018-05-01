الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسحقق منتخب المملكة لقوى الأمن الداخلي وصافة الترتيب والميدالية الفضية في منافسات بطولة الشرطة العربية للجودو التي استضافتها العاصمة التونسية تونس في صالة قصر الرياضة بالمنزة .وحقق لاعبا منتخب المملكة (كاتا) علي المنياوي ويعقوب الشمراني المركز الثاني والميدالية القضية بعد منافسة قوية مع المنتخب التونسي الذي نال الذهب ، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للمغرب ، فيما حقق لاعب الأخضر معتز خوجة المركز الثالث والميدالية البرونزية في (وزن 60).وتوج معالي وزير الداخلية التونسي لطفي براهم الفائزين في اليوم الأخير من منافسات البطولة، وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية يتقدمهم معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، والمدير العام للأمن الوطني التونسي رشاد بالطيب، وعدد من رؤوساء اتحادات الشرطه العربية المشاركة، بالإضافة إلى جماهير كبيرة تواجدت في مدرجات الصالة الرياضية.من جهته عبر رئيس البعثة الأمين العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني عن سعادته بهذا الإنجاز في هذا المحفل العربي المتقدم وسط مشاركة 15 دولة عربية ، مؤكداً أن تحقيق ذلك كان بتوفيق الله ثم الإهتمام والدعم من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لأنشطة وبرامج الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي ولمنتخبات قوى الأمن الداخلي، ومتابعة معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام، الفريق أول سعيد القحطاني .كما قدم شكره وتقديره لرئيس الاتحاد السعودي للجودو وكافه منسوبيه على التعاون المثمر للناحية الفنية خلال هذه المشاركة، مؤكداً أن الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي بصدد تنفيذ العديد من البرامج للقطاعات الأمنية، يأتي في مقدمتها الاستعداد لتنظيم سباق الوفاء للشهداء وبطولة الرماية التكتيكية وعدد من الدورات التدريبية المختلفة.بدوره قال اللاعب معتز خوجة الذي حقق الميدالية البرونزية: "أهدي الميدالية للوطن الغالي، وكنت اتمنى تحقيق الذهب لكن بمشيئة الله القادم أجمل".وأضاف : "استعدينا جيداً للبطولة من خلال معسكر إعدادي في الطائف، والبطولة كانت صعبة للغاية بسبب وجود عدد من اللاعبين المميزين بعضهم أبطال العالم بتحقيقهم ميداليات ذهبية عالمية وأولمبية ، لذلك استفدنا من البطولة بمكاسب عدة".//انتهى //00:36ت م