كانبيرا 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول أن الحكومة الأسترالية ستقدم مساعدات انسانية بقيمة 15 مليون دولار استرالي لأزمة الروهينغا المستمرة.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الأسترالي، أن تيرنبول قال بعد لقائه مع رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة التي تزور مدينة سيدني لحضور مؤتمر القمة العالمي للمرأة للعام 2018م " ناقشنا أزمة الروهينغا وتأثيرها على بنغلاديش، ونحن ملتزمون بالعمل مع أعضاء آخرين من المجتمع الدولي للتوصل إلى حل طويل الأمد بما في ذلك تسهيل العودة الآمنة الطوعية والكريمة والمستدامة للروهينغا المشردين إلى ميانمار ".وأشار البيان أن هذه المساعدات ترفع اجمالي حجم المساعدات التي قدمتها استراليا لأزمة الروهينغا الإنسانية إلى 46.5 مليون دولار استرالي منذ سبتمبر 2017م.م ر // انتهى //01:29ت م