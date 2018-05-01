الأمم المتحدة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسرحب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم في مدرينة رام الله للمرة الأولى منذ 22 عاماً.وقال نيكولاي ملادينوف في بيان صحفي اليوم " إن الوقت الراهن حرج بالنسبة للفلسطينيين وإن قيادتهم تتحمل مسؤولية تحتم إنهاء الانقسامات والحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية في غزة".وأشار ملادينوف إلى أن الوحدة، أساسية لتعزيز التطلعات الفلسطينية إلى السيادة وإنشاء الدولة، وأن ذلك يؤكد ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني لتتولى مسؤولياتها في غزة، ولتخفف المعاناة وتحدث التغيير لسكان القطاع، مشدداً على أهمية عدم عرقلة جهود الحكومة في هذا المجال.م ك // انتهى //01:32ت م