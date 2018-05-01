بروكسل 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأدان الاتحاد الأوروبي الانفجارين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة الأفغانية كابل اليوم وخلّفا خسائر بشرية كبيرة.وأعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان لها عن تعاطفها مع الشعب الأفغاني لمعاناته الكبيرة من النزاعات المسلحة في بلاده، مطالبة جميع الأطراف المعنية في أفغانستان بعدم استهداف المدنيين لاسيما الأطفال بمثل هذه الهجمات.وأكدت موغيريني استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم أفغانستان حكومة وشعبًا من أجل تحقيق السلام والرخاء.// انتهى //04:10ت م