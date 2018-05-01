الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الجبير يناقش المستجدات مع وفد الكونغرس الأميركيوزير الحرس الوطني يستقبل مسؤولاً عسكرياً فرنسياًإمارة الرياض ووزارة الاقتصاد.. تعزيز التكامل والتواصل العملي مع القطاعاتسبعة مشروعات إنسانية لصالح الشعب السوري ولمهجري الروهينجاأمير الرياض: جامعة سلطان حققت قفزات مشهودةالمملكة تسلّم مساهمتها للمعهد العالي العربي للترجمةاكتمال وصول القوات السعودية المشاركة بتمرين إزمير التركيةافتتاح ثاني دار عرض للسينما بالمملكةالشورى يدعو «المنافسة» للشراكة مع المجتمع المدني لحماية المستهلكالمملكة رئيساً لـ"تنفيذي" منظمة التنمية الإداريةتقرير حقوقي يرصد أكثر من 4500 انتهاك للانقلابيينمصرع قياديين حوثيين في غارات للتحالف في حجة والحديدةالسفير آل جابر: إطلاق الحوثيين الصواريخ على المملكة مطلب إيرانيتفجيرات انتحارية تردي 36 في أفغانستان// يتبع //06:02ت م