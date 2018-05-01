الصحف السعودية
الثلاثاء 1439/8/15 هـ الموافق 2018/05/01 م واس
الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الجبير يناقش المستجدات مع وفد الكونغرس الأميركي
وزير الحرس الوطني يستقبل مسؤولاً عسكرياً فرنسياً
إمارة الرياض ووزارة الاقتصاد.. تعزيز التكامل والتواصل العملي مع القطاعات
سبعة مشروعات إنسانية لصالح الشعب السوري ولمهجري الروهينجا
أمير الرياض: جامعة سلطان حققت قفزات مشهودة
المملكة تسلّم مساهمتها للمعهد العالي العربي للترجمة
اكتمال وصول القوات السعودية المشاركة بتمرين إزمير التركية
افتتاح ثاني دار عرض للسينما بالمملكة
الشورى يدعو «المنافسة» للشراكة مع المجتمع المدني لحماية المستهلك
المملكة رئيساً لـ"تنفيذي" منظمة التنمية الإدارية
تقرير حقوقي يرصد أكثر من 4500 انتهاك للانقلابيين
مصرع قياديين حوثيين في غارات للتحالف في حجة والحديدة
السفير آل جابر: إطلاق الحوثيين الصواريخ على المملكة مطلب إيراني
تفجيرات انتحارية تردي 36 في أفغانستان
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