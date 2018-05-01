وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي.وجاءت افتتاحية صحيفة "الرياض" تحت عنوان ( التحول إلى الأفضل )، إذ قالت: من الطبيعي أن أي تغيير أو تطوير وفق توجه استراتيجي مدروس، وضمن أهداف محددة.. يترتب عليه تداعيات سلبية.. تزيد أو تقل وفقاً لجملة من المتغيرات خلال عملية التطوير أو التحول.. برنامج التحول الوطني 2020.. يعتبر أحد البرامج المهمة المكونة لرؤية المملكة 2030؛ وكذلك برنامج التوازن المالي.. وكلاهما يضمن توجهات استراتيجية لا غنى عنها.. للوصول إلى أهداف الرؤية وتحقيقها.وتابعت : ولكن الأهم من ذلك هو إدراك المستهدفين لأهمية التغيير وما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية، لا يتجاوز زمنها مرارة الدواء للحصول على الشفاء.. التقرير الذي نشرته "الرياض" عن تغير نمط الاستهلاك وفقاً لاستبيان نشر على حسابنا في تويتر.. يعكس لنا سرعة استجابتنا وقدرتنا على التكيف مع متغيرات المشهد الاقتصادي بعمومه، فعندما يقول 65 % من المستطلعين: إن أنماطهم الاستهلاكية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد تغيرت، وبعد مضي أربعة أشهر فقط.. ندرك جيداً أن مسيرة التحول وبرامج التنظيم تسير بحالة جيدة، وقد تحقق النتائج المرجوة قبل مواعيدها المحددة لمواعيد التغيير.ذات الأمر ينطبق على المشهد الاجتماعي، والسعي لعودتنا إلى حياتنا التي اختطفت قبل سنوات من عناصر التشدد.. لتعود إلى مساحة أرحب من التسامح، والتصالح مع أنفسنا قبل عناصر الحداثة.وختمت : إن التغيير بات حاجة ملحة؛ لمواجهة تحديات مستقبلية على الصعد الاقتصادية، والسياسية.. وحتى الاجتماعية، العمل لها، وقبل ذلك الاستعداد لها.. يجعلنا في وضع أكثر اطمئناناً على مستقبلنا، ومستقبل أبنائنا.. مهما كانت التداعيات.// يتبع //06:02ت م