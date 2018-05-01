و كتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الحوثي عدو نفسه وشعبه ) قائلة: يتجاهل عبدالملك الحوثي كل نداءات العقل ، وضرورات تغليب المصلحة العليا لبلاده، ليس لأنه على حق، ولكن لأنه أضحى أسيرا تماما للمخططات الإيرانية الشريرة، التي لن يكون اليمن وحده وقودا لها، بل تسعى لابتلاع دول الخليج والعالم العربي كافة، ولايمكن لعاقل أن يغالط في شأن الجهود التي بذلتها السعودية منفردة، وعبر المحافل الأممية، ومن خلال علاقاتها الخارجية الواسعة لإخماد الحريق الذي كلما أوشك على الانطفاء أرخى الحوثي سمعه لسادته في طهران بضرورة تأجيجيه، والخاسر الأوحد هو الشعب اليمني الذي بات فقره مدقعا.وتابعت : وعلى رغم ذلك فإن مساعي السعودية لمساعدة الشعب اليمني تتواصل بطرق ووسائل عدة لكن الغاية النهائية - وهي راحة اليمنيين وسعادتهم - لا تتحقق ، متسائلة لماذا ؟وأجابت عكاظ على تسؤالها : ببساطة لأن الحوثي يريد استمرار الحرب مادامت إيران تزوده بالسلاح والمال والصواريخ.// انتهى //06:02ت م