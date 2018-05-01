اقتصادي / تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الثلاثاء 1439/8/15 هـ الموافق 2018/05/01 م واس
طوكيو 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء على تباين.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 41ر11 نقطة ، أو ما يعادل 05ر0% ، ليصل إلى 28ر22479 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 51ر3 نقطة ، أو ما يعادل 20ر0% ، ليصل إلى 72ر1773 نقطة.
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