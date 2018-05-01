طوكيو 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء على تباين.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 41ر11 نقطة ، أو ما يعادل 05ر0% ، ليصل إلى 28ر22479 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 51ر3 نقطة ، أو ما يعادل 20ر0% ، ليصل إلى 72ر1773 نقطة.// انتهى //06:13ت م