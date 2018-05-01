الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً للأمطار الرعدية تُسبق بنشاط في الرياح السطحية على مناطق ( الحدود الشمالية ،الجوف ،تبوك ،حائل ، القصيم ، حفر الباطن ، القيصومة ،الرياض ، الباحة ،عسير ،جازان ، نجران ) .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 -25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .// انتهى //07:16ت م