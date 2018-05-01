واشنطن 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم العديد من الإعلاميين.وقدمت وزارة الخارجية أحر التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا، مبينة أن التزام المجتمع الدولي تجاه الشعب الأفغاني وإحلال سلام دائم في أفغانستان لن يتأثر بهجمات من هذا القبيل.وأكد البيان أن الولايات المتحدة وشركائها الأفغان والدوليين ملتزمون بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم.م ك // انتهى //07:32ت م