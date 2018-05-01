طرابلس 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح الداعية لإجراء الانتخابات الرئاسيةفي ليبيا قبل نهاية العام الجاري للوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب .وتابعت الوضع الأمني في مدينة درنة، موضحة ان الجماعات المسلحة الإرهابية في المدينة بدأت في تغيير مواقعها وتمركزها في حالة من الهلع والذعر بعد قيام قائد الجيش خليفه حفتر بزيارة غرفة العمليات العسكرية في درنه.ورصدت الصحف رودود الفعل المتباينة في الشارع الليبي حيال دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام .وتطرقت الصحف الى بيان المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، التي ضمت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وتشديدها على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري ،معربة عن الأمل في أن يساعد إجراء انتخابات على عودة الاستقرار إلى ليبيا .وواصلت إهتمامها بالأوضاع الاقليمية ، موضحة تصاعد الخلافات بين الفلسطينين بالداخل فى ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ، وبينت التوتر السياسي قبيل اجراء الانتخابات العراقية وأثره على الاستقرار، وبينت التقدم الذي يحرزه الجيش الشرعي اليمني بمساندة التحالف العربي على ميليشيات الحوثين الإنقلابية .م ر // انتهى //09:10ت م