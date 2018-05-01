أبهــا 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير غداً، حفل تخريج طلاب وطالبات كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها من حملة البكالوريوس والماجستير، وذلك بفندق قصر أبها.وثمن رئيس مجلس أمناء الكلية سعد بن محمد آل جلبان رعاية سمو أمير المنطقة هذا الاحتفال ومشاركة الطلاب والطالبات فرحة تخرجهم ،بعد أن استزادوا بالعلم والمعرفة ليكونوا لبنة بناء في مسيرة الوطن .من جهته أشار عميد الكلية رئيس اللجنة المنظمة للحفل الدكتور علي مفرح،إلى أن الكلية تواكب في برامجها التعليمة المستجدات في المجال الإداري ،إٍسهاماً في إعداد الطاقات الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل .// انتهى //09:32ت م