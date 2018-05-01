نجران 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, ممثلة في إدارة التطوير التربوي والابتعاث للبنات أمس، دورة تدريبية بعنوان "توظيف تطبيقات قوقل في التعليم", وذلك بمقر الإدارة.وتضمنت الدورة العديد من المحاور أهمها, مميزات تطبيقات قوقل، وأشهر التطبيقات، وخدمة جوجل درايف للتخزين الحسابي، ومحرر المستندات، والسبورة التفاعلية, إضافةً إلى التطبيق العملي على هذه البرامج وطريقة استخدامها والاستفادة منها في العملية التعليمية.// انتهى //09:32ت م