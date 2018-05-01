الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واستستضيف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بالتعاون مع مركز الأدلة لتصميم السياسات EPoD في جامعة هارفارد، الندوة البحثية للدورة الثانية حول "السياسة القائمة على الأدلة لسوق العمل السعودي" في مدينة الرياض.ومن المقرر أن تسلط الندوة الضوء على قيمة التعاون بين الأدلة الخاصة بتصميم السياسات EPoD وصندوق تنمية الموارد البشرية، لإيجاد بحوث تجريبية تعمل بشكل مباشر، للتعريف بسوق العمل وتصميم سياسة البرنامج الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.وسيتم خلال الندوة، عرض أبرز مشاريع أبحاث السياسات من الدورات السابقة لبرنامج هارفارد، ومن خلال الندوة سيتاح لصناع السياسات السعوديين والباحثين المحليين والدوليين للالتقاء بمختلف المشاركين، لتسهيل التعاون البحثي المستقبلي في مجال صناعة السياسات.يذكر أن فترة تقديم العروض البحثية RFP للدورة الثالثة متاحة على موقع EPoD حتى تاريخ 8 يونيو 2018، من خلال الرابط: https://epod.cid.harvard.edu/saudi-labor-market .// انتهى //09:39ت م