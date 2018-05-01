الخليل 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية في المحافظة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت الشاب خالد الزعتري، وداهمت بلدة بيت امر واعتقلت الشاب عيسى ابراهيم اخليل واقتادتهما الى جهة غير معلومة.في السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل وأطلقت قنابل الصوت في شارع الشلالة وحي الزاهد بالبلدة القديمة، ما خلق حاله من الرعب في نفوس الأطفال،فيما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالا.م ر //انتهى//09:43ت م