جدة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً, يومي 26 و 27 أبريل 2018, وذلك على يد متطرفين مشتبه بهم ينشطون في منطقتي أنديرامبوكاني, وإنفوكاريتاني قرب الحدود الشمالية الشرقية لمالي مع النيجر.وعبّر الأمين العام عن أسفه من تكرار أعمال العنف هذه في مالي خلال الأسابيع الأخيرة وامتدادها إلى دول مجاورة مما يعرض تنفيذ اتفاق 2015 حول السلام والمصالحة في مالي للخطر ويزعزع الاستقرار في منطقة الساحل.كما أعرب الدكتور العثيمين عن تعازيه لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مشدداً على أن جميع أعمال الإرهاب هي بكل تأكيد جرائم ضد الإنسانية وينبغي التعامل معها على هذا الأساس.// انتهى //11:03ت م