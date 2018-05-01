لندن 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم على التصويت الذي أجراه البرلمان البريطاني على تعديل مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمنح أعضاء البرلمان سلطة منع المملكة المتحدة من المغادرة دون التوصل إلى اتفاق .وأشارت صحف الصباح إلى الاقتراح الذي عرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكان اجتماعه المزمع مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الموقع نفسه الذي عقد فيه الاجتماع التاريخي الاسبوع الماضي مع رئيسي كوريا الجنوبية والشمالية .ولفتت إلى ما كشف عنه رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو من ملفات سرية نووية تثبت أن إيران تسعى سرا لإنتاج أسلحة نووية .م ك //انتهى //11:07ت م