عنيزة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسبدأت إدارة معهد الإمام ابن الجزري لتأهيل معلمي القرآن الكريم التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعنيزة أمس، استقبال طلبات التسجيل في "برنامج الإقراء" للدفعة الـ 14 للعام الدراسي القادم 1439 - 1440هـ، ويستمر حتى الـ 6 من شهر رمضان المقبل.وأوضح مدير المعهد متعب البقمي أن خطة الدراسة في المعهد تعتمد على ثلاث مسارات، "مسار القراءات القرآنية، ومسار الحفاظ ، ومسار التلاوة ومهارات الأداء"، ولكل مسار خطة دراسية منتظمة يتولى التدريس فيها مشايخ مقرئين ممن يحملون القراءات والإجازات العشر، كما تقدم دورات تدريبية متخصصة، مشيراً إلى أنه يشترط في المتقدم أن يكون حافظاً للقرآن الكريم، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.وأضاف البقمي أن مدة الدراسة ستكون عاماً دراسياً كاملاً، داعياً الراغبين في التسجيل إرسال رسالة واتس آب على 0556709993 ، أو الاتصال على 0163646885 تحويله 403 أو الحضور مباشرة لمقر المعهد في مبنى الجمعية.// انتهى //11:19ت م