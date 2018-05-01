القدس المحتلة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بناية سكنية كبيرة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس،أن آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة اقتحمت البلدة ، ونفذت عملية هدم البناية السكنية التي تعود ملكيتها للمقدسي جمال عطا عليان .م ر //انتهى//11:20ت م