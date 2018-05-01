صعدة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسحررت قوات الجيش الوطني اليمني مواقع جديدة, بعد مواجهات عنيفة خاضها الجيش مع الميليشيات الحوثية الانقلابية, في جبهة علب بمحافظة صعدة شمال اليمن, مكبدين الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والارواح.وأفاد موقع " سبتمبر نت " التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الجيش الوطني في اللواء الخامس حرس حدود تمكنوا الليلة الماضية من تحرير مواقع استراتيجية وهي "سائلة مقيرع, والميمنة, وضهر البركان, الميسرة ,ومشروع الماء, والفريض, ومقيرع, وتبة القناص" .وأضاف الموقع أن المواجهات أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الميليشيا الانقلابية وجرح آخرين, وفرار بقية العناصر مخلفين ورائهم اسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.وبين أن المواجهات ما زالت مستمرة في ظل تقدم الجيش الوطني في الجبهة وانهيار معنويات الميليشيا الانقلابية.م ك // انتهى //11:20ت م