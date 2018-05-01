عمان 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تصريحات العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال لقاءه امس وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ، بان حل الدولتين هو الحل الوحيد لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ، ويشكل خطوه مهمة واساسية باتجاه تحقيق الامن والاستقرار في الشرق الاوسط .وتابعت، وصول رئيس الوزراء الياباني للأردن ولقاء كبار المسؤولين لمناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية.واهتمت بتصريحات رئيس دولة فلسطين على هامش بدء أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني، بأنه لا سلام دون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ورفضه للوسيط الأوحد في عملية السلام.وأبرزت الصحف، اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيايمن نتنياهو أن بلاده تمتلك أدله قاطعه على قيام إيران بتطوير نرنامج سري للاستحواذ على سلاح نووي .وتابعت مستجدات الأحداث الميدانية في سوريا، خاصة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق الذي يعيش وقع الغارات الجوية والقصف الصاروخي والبراميل المتفجرة التي لم تهدأ منذ نحو اسبوعين.واهتمت بمقتل 37 شخص واصابه العشرات في سلسلة اعتداءات وقعت في العاصمة الافغانية كابول امس.م ر //انتهى //11:20ت م