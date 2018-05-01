تبوك 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك ممثلة باللجنة العقارية، بالتعاون مع برنامج البيع و التأجير على الخارطة " وافي " بوزارة الإسكان غداً، ورشة عمل تعريفية بعنوان " قواعد العمل الخاصة بضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة"، وذلك بمقر الغرفة بتبوك.وأوضحت الغرفة أن الورشة تتضمن القاء الضوء على قواعد العمل لضوابط البيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة وذلك في إطار دعم استراتيجية المملكة المتعلقة بالتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.ووجهت الغرفة الدعوة لرجال الأعمال والمهتمين لحضور الورشة التي ستسهم بمشيئة الله في التعريف بقواعد العمل الخاصة بضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة.// انتهى //11:21ت م