الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسعقدت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس, اجتماعاً بالمشرفين على الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة في لجان التنمية الاجتماعية وجمعيات البر الخيرية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة وادي الدواسر، وذلك بقاعة التنمية بالخماسين.وألقى مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر خلف بن محمد بن قويد كلمة خلال الاجتماع أوضح فيها, أن المركز اهتم بالجانب الكشفي وتفعيله في مختلف اللجان وجعله من الأولويات والمرتكزات التي تقوم عليها أنشطة تلك اللجان بالمحافظة إدراكاً منهم لأهميته في تنمية قدرات ومهارات المنتمين له.من جهته أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أن الجمعية تعمل على مواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول لمليون متطوع في القطاع غير الربحي، من خلال تنمية العضوية بتوسيع خيارات المنتمين لها، وبناء قدراتهم وتمكينهم وتنفيذ البرامج التي تتسق مع مهام الجمعية حتى تكون الجمعية أحد المؤسسات الرائدة في مجال الشباب المتمكن والفاعل لخدمة مجتمعه.من جانبه أشار الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، إلى حرص الجمعية على الارتقاء بالعمل الكشفي التطوعي، ورفع الوعيبالعمل التطوعي وتعزيزه، وأن الكشافة في العالم تمتلك تاريخاً طويلاً يمتد إلى أكثر من 100 عام بممارسة العمل التطوعي.بدوره استعرض مفوض تنمية العضوية ومتابعة القطاعات بالجمعية الدكتور عبدالله بن عمر جحلان, آلية وضوابط وتعليمات تأسيس الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة في لجان التنمية، ثم قدم عضوين من لجان التنمية بالمحافظة عرض لأبرز اعمالهم الكشفية منذ التأسيس.// انتهى //11:23ت م