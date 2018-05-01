الباحة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة،عددا من المشروعات الصحية ،وأسس لمشروعات أخرى في الباحة ومحافظة بلجرشي بقيمة 110 ملايين ريال .ولدى وصول سموه مشروع مركز الكلى بمستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي، قام بقص الشريط إذاناً بافتتاحه وإطلاق برنامج الكلى، ثم تجول سموه في أقسام وعيادات وغرف الغسيل بالمركز، مستمعاً إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده الزبيدي، عن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز الذي بلغت تكلفته 19 مليون ريال ويقع على مساحة 3000 متر مربع ، بسعة 30 سريراً ، ويخدم 120 مريضاً بشكل يومي، مفيداً أنه تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة المتقدمة لغسيل الكلى، إضافة إلى الطاقم الطبي المتخصص في تقديم خدمة متكاملة لمرضى الغسيل الكلوي.وأشاد سمو أمير منطقة الباحة بما شاهده من تصميم للمركز وما يقدمه من خدمات لمرضى الفشل الكلي من خلال ما تم تزويده بأجهزة متطورة في هذا المجال، منوهاً بالجهود التي بذلت لإنشاء المركز، حاثاً سموه في الوقت ذاته على مضاعفة الجهود وتكريسها لخدمة المرضى والمرجعين للمركز، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الصحي من الحكومة الرشيدة - أيدها الله -.بعد ذلك شرف سمو الأمير حسام بن سعود الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة، بفندق ساف ببلجرشي، حيث بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم.ثم ألقى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده الزبيدي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة، معرباً عن شكره لسموه على رعايته وتدشينه لحفل مشروعي مركز الكلى والمدينة السكنية بمستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي.وبين أن هذه المشروعات تعد من ضمن المشاريع الصحية الجديدة التي تدعم الخدمات الصحية في منطقة الباحة، التي جاءت بفضل الله ثم باستمرار الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله -، مشيراً إلى أن المشروعات التي تم تدشينها تتضمن مركز الكلى الذي يقدم خدماته المميزة لمرضى الغسيل الكلوي من خلال الكادر الطبي المتخصص وبأحدث الأجهزة في هذا المجال.وأضاف مدير صحة الباحة أن من ضمن المشروعات وضع سموه حجر الأساس لأحدث مشروع عناية مركزة في العالم من شركة ديرت الأمريكية، بمستشفى الملك فهد بالباحة، التي ستكون في المرحلة الأولى بواقع 24 سريراً من نظام الغرف الكابسولية فائقة التصنيع وتقدر تكلفتها بمبلغ 48 مليون ريال، فيما ستكون المرحلة الثانية بقيمة 69 مليون ريال، حيث تتسع لـ 50 سرير اً للعناية المركزة في مستشفى الملك فهد وأكثر من 100 سرير للعناية المركزية الأخرى، وذلك للأطفال والخدج، مفيداً بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدشين عدة مشروعات صحية بالمنطقة منها البرج الطبي في مستشفى الملك فهد، ومستشفى المخواه العام، إلى جانب تهيئة 20 مركزاً صحياً قبل نهاية العام 2018 ، وذلك وفق الخطة التي أعدتها الوزارة لتهيئة المراكز الصحية.وأعرب الدكتور الزبيدي باسمه واسم منسوبي صحة الباحة عن شكره تقديره لسموه أمير منطقة الباحة على دعمه المستمر للمشاريع والخدمات الصحية التي نقطف نحن والمرضى في المنطقة ثمارها من خلال هذه الإنجازات، متطلعاً لحقق أهداف القيادة الحكيمة وسمو أمير الباحة في تقديم هذه الخدمة بالوجه الكامل والمأمول لأهالي منطقة الباحة، مشيداً بالدعم الكبير من وزارة الصحة وفي مقدمتهم معالي وزير الصحية الدكتور توفيق الربيعة.عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن المشاريع الصحية في منطقة الباحة.بعد ذلك وضع سمو أمير الباحة حجر الأساس لمشروع العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بالباحة المرحلة الأولى.وفِي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الباحة، عددا من الموظفين المميزين من منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة، فيما تسلم سموه هديه تذكارية بهذه المناسبة.حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء على بن محمد آل هادي ومحافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي وعدد من منسوبي صحة الباحة.// انتهى //11:24ت م