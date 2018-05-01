المدينة المنورة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسنظمت إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالنادي الاجتماعي أمس، ندوة علمية بعنوان "فن احتواء المشكلات الأسرية".وتهدف الندوة إلى فهم المشكلات الزوجية وإيجاد الحلول , وتحديد مصادر الخلافات الزوجية لتجنب انهيار الحياة الزوجية والأسرة والتعريف بموانع الخلافات والأزمات الزوجية.وتأتي هذه الندوة ضمن نشاطات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، التي تقدمها للمجتمع وتشمل الندوات العلمية والتثقيفية.// انتهى //11:25ت م