الباحة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسكرّمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القرى بالباحة أمس، الحفّاظ والمتفوقين للعام 1439 هـ، وذلك بجامع نخال بحضور محافظ القرى خالد العبيلان .وأقيم حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس الجمعية صالح بن أحمد خميس الزهراني، كلمة أبرز فيها إنجازات ومناشط الجمعية، مشيداً بما حظيت به من دعم ومتابعة من سمو أمير المنطقة.عقب ذلك قدم عدداً من الطلاب نماذج من القراءات، ثم ألقى محافظ القرى كلمة نوه فيها بجهود الحكومة الرشيدة في دعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة , مبرزاً الدور الكبير المناط بجمعيات التحفيظ في تعليم القرآن الكريم مع حفظه وتجويده , مقدماً شكره للجمعية لما تقدمه من مناشط ودورات صيفية.وفي ختام الحفل سلّم محافظ القرى الشهادات والجوائز للطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة، كما تم تكريم الداعمين لأنشطة جماعة تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القرى، فيما تسلم محافظ القرى درعاً تذكارياً من رئيس الجمعية بهذه المناسبة.// انتهى //11:27ت م