الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسيرعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض فعاليات الملتقى التقني الخامس والعشرين، وحفل تخريج متدربي الكلية التقنية بالرياض، ومعرض التوظيف، الذي سيقام بمشيئة الله مساء اليوم الثلاثاء في مقر الكلية التقنية بحي صلاح الدين بالرياض.وسيتم خلال الحفل تخريج 1037 متدربًا في مختلف أقسام الكلية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، بمشاركة أكثر من 50 جهةً من مختلف الشركات والهيئات في معرض التوظيف المصاحب.وبهذه المناسبة ثمن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وتشريفه هذه الاحتفالية، منوها بالحرص الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من أجل دعم التدريب التقني من خلال برامج تدريب الشباب.وأفاد أن التغيير الكمي والنوعي الذي اتسمت به الخطط الاستراتيجية والتنموية في المملكة دعا المؤسسة لتطوير سياساتها التدريبية بما ينسجم مع محاور وأهداف رؤية المملكة 2030 .من جانبه رفع عميد الكلية التقنية بالرياض عبدالرحمن الحامد شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تشريفه للملتقى التقني الخامس والعشرين، وحفل التخريج وافتتاح معرض التوظيف، مبينًا أن الكلية أسهمت في بناء اقتصاد المعرفة عن طريق برنامجي الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات المتاحة للتدريب أو عن طريق البرامج المساندة وبرامج المسئولية الاجتماعية، إضافة إلى اهتمام الكلية الدائم بتطوير برامجها بما يتناسب مع برنامج التحول الوطني حيث أعلن أن الكلية ستحتضن خلال العام التدريبي القادم برنامج الطاقة المتجددة.يذكر أن الكلية التقنية بالرياض تسهم مع مثيلاتها على مستوى المملكة في تخريج متدربين وفق برامج تدريب عالية الجودة، وتوفير كفاءات وطنية مرغوبة في سوق العمل، وذلك وفق الأرقام التي تحققت في نسب التوظيف خلال العام التدريبي الحالي 1438 / 1439هـ والتي تجاوزت 2000 وظيفةٍ تم تقديمها من الشركاء في كافة القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص خلال العام .// انتهى //11:39ت م