تبوك 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسبدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة تبوك أمس تقديم خدماتها لمنسوبي قوة الطوارئ الخاصة، ولمدة أربعة أيام متتالية.وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات..من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن أحد أهم أهداف العمل في القطاع هو التواجد قي مختلف المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وأكد أن "الأحوال المدنية " تحرص على تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة وخدمة الجهات الحكومية والخاصة بمتابعة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، الذي شدد على ضرورة تفعيل وتكثيف زياراتها لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.// انتهى //11:41ت م