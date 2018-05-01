المدينة المنورة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأكد معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، على أن وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،-حفظه الله-، حجر الأساس لمشروع القدية الترفيهي الحضاري بالعاصمة الرياض، يأتي ضمن عناية واهتمام القيادة الرشيدة بدعم المشروعات التي تلبي احتياجات المواطن وترفع من استثمارات الوطن وتنهض به لمستقبل واعد، تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م، التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وبين الدكتور المرزوقي أن المشروع سيسهم في توطين صناعة الترفيه وتعزيز قوة الجذب السياحي في المملكة، علاوة على دوره الكبير في تحويل الإنفاق السياحي والترفيهي الخارجي إلى الداخل، وذلك من خلال جذب مجموعة متنوعة من الاستثمارات المحلية والعالمية النوعية في قطاعي السياحة والترفيه، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل النوعية للشباب.وأشار معاليه إلى أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات أمام شباب الأعمال وتحقيق تطلعات الأهالي والزائرين في إنشاء مدينة ترفيهية عالمية كبرى تضم مجموعة متكاملة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والتعليمية والترفيهية والمتاحف والمتنزهات البرية.وختم المرزوقي حديثه بأن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع العملاقة التي أعلن عنها سمو ولي العهد كمشروع "البحر الأحمر"، و "نيوم"، التي ستسعى لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة عالمياً.// انتهى //12:54ت م