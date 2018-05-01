جدة 15 شعبان 1439 هـ الموافق01 مايو 2018 م واسكرّم معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, أمس, 52 طالباً وطالبة من الحاصلين على 34 ميدالية وجائزة في معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا (2018م)، الذي شهد مشاركة ما يزيد عن 1000 اختراع من 40 دولة حول العالم.وشمل التكريم الطلاب والطالبات المشاركين في معرض جنيف الدولي للاختراعات , وطلبة أعضاء المجموعات لكل اختراع ، بالإضافة إلى المشرفين على الاختراعات من هيئة أعضاء التدريس من كليتي الهندسة وتصاميم البيئة.ونوه معاليه خلال التكريم بدعم الحكومة الرشيدة لتحفيز الطلاب والطالبات في جميع المجالات العلمية, وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من تنمية مواهبهم وتسجيل حضورهم على المستوى الدولي، وأثمر ذلك في الجامعة لهذه الجوائز الدولية في معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا (2018م).ورفع مدير الجامعة بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ولمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى, على تشجيعهم ودعمهم المباشر لأنشطة ومبادرات الجامعة ومشروعاتها الإبداعية والفكرية والتعليمية والبحثية.يذكر أن الجوائز والميداليات تضمنت 4 ميداليات ذهبية، و 5 فضية، و 3 برونزية، وجائزتان خاصة حصرية، وحصد الطلاب جوائز عالمية من 8 دول عالمية شملت 5 جوائز من فرنسا، و 4 من البرتغال، و 3 من تايلاند، وجائزة من ماليزيا، وجائزتان من مصر، وجائزتان من رومانيا، وجائزة من هونج كونج، وجائزتان من روسيا.// انتهى //12:58ت م