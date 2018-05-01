الرس 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسكرّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الرس أمس، 112 من المسلمات الجدد، وذلك بمركز سلطان الحضاري في المحافظة.واستعرضت مديرة القسم النسائي بالمكتب الجهود التي بذلت في سبيل التعريف بالدين الاسلامي وتقديم البرامج الدعوية.من جانبه أفاد المشرف على المكتب الدكتور سلطان الجربوع أن برامج المكتب وأنشطته في قسميه الرجالي والنسائي تعنى بشؤون الدعوة إلى الله والعناية بالجاليات المسلمة.// انتهى //12:58ت م