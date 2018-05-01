الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسحذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء, المستهلكين من شراء أو استهلاك منتج ورق عنب محشي للعلامة التجارية "الدرّة" (Durra)، المنتج في المملكة الأردنية الهاشمية، لاحتوائه على مبيد كاربندزيم (CARBENDAZIM) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.وأوضحت الهيئة أن منتج ورق العنب "الدرّة" يحمل تاريخ إنتاج 13 /1 /1438هـ، وتاريخ انتهاء 12 /7 /1439هـ، ورقم تشغيلة (010) ووزن 400 غرام و1900 غرام، ورقم باركود 6210241895189.وأوصت الهيئة بتجنب استهلاك هذا المنتج وتخلّص المستهلكين مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.ودعت الراغبين بالاستفسار أو الإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالغذاء التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة (19999).// انتهى //13:01ت م