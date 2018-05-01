تبوك 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي أمس، المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وذلك في القصر الحكومي.ورحب سموه بالجميع , متناولاً سموه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية, منوهاً سموه باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا.وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، على توفير سبل العيش الكريم للمواطن, داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //13:14ت م