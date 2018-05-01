بيش 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واستحتفل جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في محافظة بيش ، غداً ، بختام برامج المجمعات القرآنية التابعة للجمعية ، وذلك بقاعة شموع الواحة بالمحافظة.وأبان المدير التنفيذي للجمعية عيسى بن أحمد عكفي ، أن الاحتفال يشمل تكريم خمسة طلاب أتموا حفظ كتاب الله الكريم خلال العام الحالي ، إلى جانب تكريم المتميزين من طلاب حلقات التحفيظ وتكريم المعلمين والمشرفين المتميزين والداعمين والمتعاونين مع المجمعات القرآنية بالجمعية .وأضاف أن حلقات المجمعات القرآنية التابعة للجمعية تضم نحو 232 طالبًا وطالبة ، مشيراً إلى أن البرامج التي نظمتها المجمعات إلى جانب برامج الحفظ شملت دورات تدريبية في التفسير ومهارات التجويد ومعاني التفسير والمسابقات القرآنية. // انتهى //13:19ت م