نجران 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران "إشراقة", غداً , دورة بعنوان "مهارات دعوة الجاليات باللغة الإنجليزية" , وذلك بمسرح مستشفى القاضي التخصصي.وتستهدف الدورة معلمي وطلاب اللغة الإنجليزية والعاملين في المجال الصحي, إضافة إلى المُبتعثين والمهتمين باللغة, للتعرف على المهارات الأولية لأساسيات الدعوة باللغة الانجليزية.وتأتي الدورة ضمن أنشطة وبرامج المكتب هذا العام.//انتهى//13:20ت م