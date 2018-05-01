كوالالمبور 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسالتقى الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن مدلج المدلج اليوم، بمبعوثي الوزارة في ماليزيا، بمقر الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في كوالالمبور، وذلك في إطار زيارته الحالية لمملكة ماليزيا.ونوه الأمين العام للبرنامج بالتعاون الكبير والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الماليزية للملحقية الدينية بالسفارة، أسهمت بشكل كبير في تميز العمل الدعوي ومخرجاته، وتسهيل مهمة الدعاة، مؤكداً على فضل الدعوة إلى الله، وأهمية تبيان سماحة الإسلام ووسطيته في هذا الوقت التي بدأت الفتن تعصف بالأمة، ويحاول فيه أهل الباطل وصم الإسلام بالتطرف والإرهاب، داعياً إلى بذل الجهد في نصح الناس بمنهجية تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة، والسير على طريقة السلف الصالح.وأبان أن هذه اللقاءات تعمق العلاقة بين مسؤولي الوزارة والعاملين بحقل الدعوة في الخارج، وتأتي استمراراً للتواصل مع مبعوثي الوزارة، والتباحث في مستجدات العمل الدعوي، والتعاون على البر والتقوى بما يحقق رسالة الوزارة السامية في خدمة الدعوة إلى الله، والعمل وفق توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يولي الملحقيات الدينية في الخارج جل اهتمامه وعنايته.حضر اللقاء عضو اللجنة التنفيذية للبرنامج عبدالكريم بن إبراهيم الريس، والملحق الديني بالسفارة عبدالرحمن بن محمد الهرفي.// انتهى //13:22ت م