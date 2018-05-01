ثامناً:قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة (بصفة عضو مشارك) إلى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .تاسعاً :وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :1 ـ ترقية المهندس فهد بن علي بن سالم العوفي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.2 ـ ترقية علي بن محمد بن حمود الحربي إلى وظيفة ( نائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.3 ـ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الورثان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للجوازات.4 ـ ترقية عصام بن صالح بن محمد بن عباس إلى وظيفة (مدير عام المشاريع والصيانة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.5 ـ ترقية عبدالعزيز بن عبدالله بن سالم السيف إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.6 ـ ترقية خالد بن محمد بن عاتق الحربي إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.7 ـ ترقية أحمد بن عبدالله بن فهد البواردي إلى وظيفة (مساعد المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.8 ـ ترقية محمد بن عبدالله بن محمد مسلط إلى وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات والشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.// انتهى //14:18ت م