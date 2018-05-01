الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسرعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم, حفل تكريم الحاصلين على جائزة التميز لساعة النشاط غير الصفي، الذي نظمته الإدارة العامة للنشاط الطلابي على مسرح الوزارة.وكرم معاليه المعلمين والمعلمات المشاركين في ساعة النشاط، حيث بلغ مجموع مشاركات المشاريع المتقدمة لنيل الجائزة أكثر من 2017 مشروعاً من جميع إدارات التعليم في قطاعي البنين والبنات تأهل منها قرابة 383 مشروعاً.وأبان معالي وزير التعليم في كلمته, أن ساعة النشاط التي أقرت خرجت بأفكار إبداعية وأنشطة خلاقة تستطيع أن تسهم في دعم مسيرة التعليم, وأن تحفيز أبنائنا وبناتنا في المدارس وإعطائهم فرصة للبحث والتفكير والمشاركة والتفاعل سيسهم في دعم العملية التعليمية وزيادة المشاركة، وتحفيز الوسط التعليمي, موجهاً شكره لكل من أسهم وشارك بإبداعاته.من جانبه عد وكيل الوزارة للتعليم "بنين" رئيس اللجنة الإشرافية الدكتور نياف الجابري, جائزة التميز في النشاط شريانا تحفيزيا ودافعا للمزيد من البذل والعطاء من المعلمين والمعلمات، وتذكي روح التنافس الشريف لتحقيق التمايز في الأداء داخل المنشأة التعليمية، وتبرز جهود الوزارة في دعم المتميز منهم ليكونوا قدوة وأنموذجا يحتذى به بين زملائهم.وأشار الجابري أن الجائزة بمعاييرها ومؤشراتها أسهمت في رفع كفاءة العمل التربوي في مجال النشاط غير الصفي، ونقلت العديد من الممارسات من الصورة العادية إلى صورة تعليمية مبدعة محفزة تحرص على التطوير المستمر.يذكر أن حفل جائزة التميز تخلله تكريم الطلاب و الطالبات الحاصلين على جوائز دولية و إقليمية في عدة مجالات منها أولمبياد الخليج العربي السادس، وأولمبياد الخليج العربي للفيزياء الثاني، وأولمبياد الكيمياء العربي السادس، وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات، والأولمبياد الأوربي للبنات، وأولمبياد البلقان للرياضيات, وأولمبياد مندليف للكيمياء و أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين، وأولمبياد الرياضيات الدولي ، وأولمبياد الكيمياء الدولي ،وأولمبياد الفيزياء الدولي ،وأولمبياد العلوم الدولي ، والبطولة العربية المفتوحة للروبوت مجال الفيرست ليقو، والبطولة العربية المفتوحة للروبوت مجال السومو ، وكذلك البطولة العربية المفتوحة للروبوت مجال الفيرست ليقو، البطولة الدولية للروبوت مجال الفيرست ليقو ، بالإضافة إلى منازلات اللغة العربية، ومسابقة التحدث باللغة العربية والخطابة والإلقاء الشعري.// انتهى //14:37ت م