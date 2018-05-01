بريدة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الثانية للعام المالي 1439 /1440هـ ، غداً وبعد غدٍ ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس المنطقة ، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، ووكلاء ومسؤولي الوزارة لجلسة المجلس الأولى المقررة - بمشيئة الله - ، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي ، أن المجلس سيناقش في الجلستين المشاريع والمبادرات المعتمدة والمقترحة لبعض القطاعات الحكومية بالمنطقة وتقارير لجان مجلس المنطقة وعددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //14:37ت م