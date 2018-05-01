مكة المكرمة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، رئيس مجلس وأعضاء إدارة نادي الوحدة ولاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري بمناسبة تحقيقهم دوري الأمير محمد بن سلمان, كما قدّم لهم سموه مكافآت تحفيزية بهذه المناسبة.وهنأ الأمير عبدالله بن بندر نادي الوحدة بالإنجاز الذي حققه ، مؤكدا أهمية العمل الجماعي والاحترافي, وصولاً لتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة عطفا على التاريخ العريق لهذا الصرح الرياضي .من جهتهم, عبر منسوبو نادي الوحدة عن شكرهم وتقديرهم على هذه اللفتة من نائب أمير المنطقة, مؤكدين أن كلمات سموه ستكون دافعاً لهم بعد توفيق الله لتحقيق الطموحات والمراكز المتقدمة خلال المشاركات المقبلة.// انتهى //14:41ت م