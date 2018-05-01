الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسيقوم معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري يوم غدٍ، بزيارة للمدينة المنورة تستمر لمدة يومين، يستهلها بالوقوف على سير العمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما يلتقي منسوبي الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة، ويطلع على آخر استعدادات الوزارة لأعمال التوعية والإرشاد في شهر رمضان المبارك.وفي اليوم الثاني من الزيارة، يتفقد معاليه فرع الوزارة، حيث يلتقي المدير العام، ومديري الإدارات المختلفة، والدعاة والأئمة والخطباء، ويقف على سير العمل، واحتياجات الفرع، كما يتضمن برنامج الزيارة، زيارة مسجد قباء، والوقوف على عدد من مشاريع الوزارة في المدينة المنورة.وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص معالي الدكتور توفيق السديري على تفقد فروع الوزارة والقطاعات التابعة لها في جميع مناطق المملكة، استناداً إلى توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، من أجل الاطّلاع على سير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها بما يحقِّق رسالة الوزارة السامية في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، والدعوة إلى الله - عز وجل -، وخدمة ضيوف الرحمن، وبخاصة مع توافد المعتمرين والزوار على مكة المكرمة والمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك.// انتهى //14:43ت م