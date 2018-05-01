السيح 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسنفذت إدارة الدفاع المدني بالخرج اليوم, خطة فرضية للإخلاء والإطفاء في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمدينة السيح، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.وأوضح مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور, أن الفرضية نفذت بنجاح بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العقيد خالد السعيس، بآلية تحاكي حادث حريق بالمستشفى، بدأ بنشوب الحريق في قسم تنويم الجراحة للرجال في الدور الأول، ونتج عنه عدة إصابات، وفور اكتشاف الحريق قامت إدارة السلامة وإدارة الخدمات والأمن بالمستشفى بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث والحرائق "Code Red"، حيث تم إخلاء جميع الحالات لمنطقة الفرز خلال مدة لم تتجاوز الدقيقتين فقط، وباشرت على الفور الفرق الطبية والعاملون داخل المستشفى بمكافحة الحريق وإخلاء المرضى المنومين في القسم حتى وصلت آليات الدفاع المدني التي عملت على إخماد تام للحريق كما قامت بإخلاء المحتجزين وتأمين سلامة الموقع.وأشار الممخور إلى أن هذه الفرضية تأتي ضمن سلسلة فرضيات لتنفيذ خطة الكوارث الداخلية كخطوات استباقية لتدريب العاملين في المستشفى على مواجهة الحالات الطارئة والحرائق وتنفيذ الطرق المثلى في التعامل معها.وشكر مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالسيح القائمين على تنفيذ الفرضية والجهات المشاركة من رجال الدفاع المدني، والهلال الأحمر، والدوريات الأمنية، والمرور، وإدارة كهرباء الخرج، ومستشفى الأطفال والولادة، ومستشفى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.// انتهى //14:49ت م